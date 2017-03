Werder Bremen verrast RB Leipzig en pakt cruciale driepunter in degradatiestrijd

Bavo Boutsen

18/03/17 - 17u39

© epa.

Werder Bremen heeft in eigen huis verrassend uitgehaald tegen seizoensrevelatie RB Leipzig. De staatploeg toonde zich met 3-0 ruimschoots de sterkste en doet een zeer goede zaak in de strijd tegen de degradatie. Ook Koen Casteels boekte een belangrijke zege.

De thuisploeg was de hele wedstrijd de betere ploeg en liet Leipzig nooit in zijn spel komen. Werdercaptain Junuzovic zorgde op het half uur voor de openingsgoal, halverwege de tweede helft verdubbelde de Oostenrijkse middenvelder Grillitsch de score. In de absolute slotfase zette Kainz de kroon op het werk door de 3-0 in doel te verlengen.



Door deze zege springt Werder Bremen - dat tot nu een zeer mager seizoen kent - naar de voorlopige 13de plek in de stand. Het staat nu 3 punten boven de degradatie. De jongste weken lijkt de ploeg van coach Nouri wel het goede ritme te hebben gevonden. Deze zege is al de derde overwinning op vier wedstrijden. Leipzig blijft ondanks deze nederlaag tweede, maar ziet eerste achtervolger Dortmund wel naderen tot op drie punten. Bayern blijft autoritair leider.



Casteels houdt de nul tegen rode lantaarn Darmstadt

Koen Casteels en Wolfsburg hebben op de 25e speeldag een 1-0 overwinning geboekt op rode lantaarn Darmstadt. Casteels stond, door de blessure van eerste doelman Benaglio, opnieuw een hele partij tussen palen en hield zijn netten schoon. Ook voor Wolfsburg is de zege belangrijk in de degradatiestrijd. Het is nog maar de tweede keer dit seizoen dat het twee competitiewedstrijden op rij kan winnen. Mario Gomez bracht die Wölfe in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een rake kopbal op voorsprong. Na de pauze consolideerde de thuisploeg haar voorsprong.