Bayern krijgt vrijgeleide naar nieuwe landstitel na uitschuivers Leipzig en Dortmund

Manu Henry

11/03/17 - 17u25

Lewandowski (links) was alweer tweemaal trefzeker © reuters.

24 speeldagen ver in de Bundesliga en niemand die nog twijfelt aan een vijfde opeenvolgende landstitel voor FC Bayern München. De Duitse Rekordmeister had vandaag geen kind aan Eintracht Frankfurt (3-0), terwijl eerste achtervolger RasenBallsport Leipzig op eigen veld met 0-1 ten onder ging tegen het Wolfsburg van Koen Casteels. Ook Borussia Dortmund, de nummer drie, moest het onderspit delven op het veld van Hertha Berlijn (2-1). Zo heeft Bayern nu al tien punten voorsprong op Leipzig en liefst 16 op Dortmund.

MILESTONE: Robert Lewandowski has now scored 100 goals for Bayern Munich in just 136 games for the club.



Crazy goalscoring record. pic.twitter.com/5khcdVnLuZ — Squawka Football (@Squawka) Sat Mar 11 00:00:00 MET 2017

Bayern vond in zijn laatste vier competitiewedstrijden in de eigen Allianz Arena liefst 17 keer de weg naar doel. Ook vanmiddag waren de troepen van Ancelotti al na het eerste bedrijf zegezeker. Lewandowski (in minuut 38) en Douglas Costa (drie minuten later) tekenden voor een 2-0 stand bij de pauze tegen Eintracht Frankfurt - de nummer zes in de Bundesliga. Na de pauze dikte Lewandowski - met zijn honderdste doelpunt voor Bayern in amper 136 wedstrijden - de score nog aan tot 3-0.



RasenBallsport Leipzig, de sensatie dit seizoen, verloor dan weer verrassend voor eigen publiek tegen Wolfsburg - waar Koen Casteels onder de lat stond. Mario Gomez, ex-topschutter in de Bundesliga, scoorde na negen minuten de enige treffer van de partij. Voor Wolfsburg is het een levensbelangrijke driepunter in de strijd tegen degradatie. De 'Wolfe' staan momenteel op een gedeelde en veilige 14de plek.



Zure nederlaag voor Dortmund

Borussia Dortmund beleefde op zijn beurt geen al te leuke namiddag. 'Die Borussen' gingen met 2-1 onderuit tegen hoofdstedelingen Hertha Berlijn. Aubameyang maakte tien minuten na de pauze de openingstreffer van Kalou ongedaan, maar twintig minuten voor affluiten kroonde Plattenhardt zich tot matchwinnaar met een héérlijke vrijschop.



In de kelder van het klassement behoudt Darmstadt een sprankeltje hoop op een verlengd verblijf in de Duitse hoogste afdeling na een 2-1 overwinning tegen Mainz. Freiburg en Hoffenheim, respectievelijk nummer zeven en vier, hielden mekaar in bedwang (1-1).