Bayern neemt verder afstand na 0-3 in Keulen, Casteels redt punt voor Wolfsburg

Bayern München neemt steeds meer afstand van de concurrentie in de Bundesliga. De leider won vanmiddag met 0-3 op het veld van FC Keulen via goals van Javi Martinez, Juan Bernat en invaller Franck Ribéry. Omdat RB Leipzig vrijdag niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel bij Augsburg, loopt de voorsprong van Bayern op naar zeven punten.

Borussia Dortmund liep twee punten in op RB Leipzig. De supporters op een overvolle Zuidtribune, die de vorige thuiswedstrijd niet welkom waren na een straf van de Duitse voetbalbond, zagen hun team spectaculair uithalen tegen Bayer Leverkusen: 6-2. Topschutter Aubameyang scoorde twee keer. Dortmund heeft 43 punten, zes minder dan Leipzig.



Andries Jonker heeft aan zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Wolfsburg een punt overgehouden. De 54-jarige Nederlander zag zijn ploeg met 1-1 gelijkspelen bij Mainz 05. Veel schiet Wolfsburg er niet mee op. Met 23 punten blijft het in de gevarenzone. Mario Gomez kopte de bezoekers na 20 minuten op voorsprong. Cordoba zorgde vier minuten later voor de gelijkmaker. Wolfsburg-doelman Koen Casteels redde vlak voor tijd het punt door een inzet van Jairo te keren. Casteels kreeg nog eens zijn kans door een blessure van aanvoerder en nummer één Diego Benaglio.