Van kanker genezen Russ maakt rentree op het veld bij Frankfurt

Lander Verhoeven

1/03/17 - 11u53 Bron: AD

Marco Russ © photo news.

Eintracht Frankfurt heeft zich gisteren als eerste club geplaatst voor de halve finale van het Duitse bekertoernooi. Ze wonnen met het kleinste verschil van tweedeklasser Arminia Bielefeld. Het hoogtepunt van de wedstrijd vond plaats in de blessuretijd. In de 92ste minuut mocht Marco Russ tot groot enthousiasme van het thuispubliek invallen. Het is de eerste keer dat Russ speelminuten kreeg na de behandeling van zijn teelbalkanker.