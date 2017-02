Aubameyang neemt op nieuwe Nike-schoenen zoon Curtys altijd mee op veld

Door: redactie

27/02/17 - 18u01

© Nike.

Pierre-Emerick Aubameyang is een familiemens en hij toont dat bij de lancering van zijn gepersonaliseerde Nike VH3-schoenen. Op de schoenen vinden we de naam terug van zoonlief Curtys. Ook bij deze keuze van zijn memorabelste goal houdt hij rekening met zijn familie. Daar kiest hij voor de goal op de dag dat zijn grootvader overleden is.

Bij de lancering van de VH3 van Nike, een variant van de Hypervenom, gaf de spits van Dortmund een interview over zijn leven als afwerker.



Hoe belangrijk is een voetbalschoen voor jou? Waar moet hij aan voldoen?

"De schoenen zijn ontzettend belangrijk voor een voetballer. Zelfs op vakantie neem ik ze mee in mijn koffer. Bij mij draait het om de afwerking, daar moet hij gemaakt voor zijn. Verder hecht ik veel belang aan de stijl."



Leg in vijf woorden uit wat er nodig is om een goaltjesdief te worden.

" Werken, gevoel, plaatsing, snelheid en de goal moeten constant in je gedachten zitten."



Beschrijf je meest memorabele doelpunt ooit.

"Ik heb er veel gescoord, haha, maar die van 17 maart 2016 tegen Tottenham zal me altijd bij blijven. Die dag overleed mijn grootvader."



Welk gevoel krijg je bij het maken van goals?

"Het is een gevoel dat je niet kan uitleggen, zo hangt er veel af van het moment of de schoonheid van de goal en van emoties tijdens de wedstrijd. Het enige wat ik wel kan herinneren is dat het één van de mooiste dingen ter wereld is."