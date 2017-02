Nederlander Jonker is nieuwe coach van Wolfsburg

© ap.

Andries Jonker is de nieuwe coach van Wolfsburg. De Nederlander zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2018.

De 54-jarige Jonker komt over van Arsenal, waar hij sinds medio 2014 hoofd jeugdopleiding was. Eerder was de Nederlander al van 2012 tot 2014 assistent bij Wolfsburg. Daarvoor functioneerde hij onder meer als rechterhand van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München, waar hij na het ontslag van Van Gaal even hoofdcoach was.



Gisteren zetten 'Die Wölfe' hun coach Valérien Ismaël op de keien. De Fransman was in oktober vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Dieter Hecking. Van de vijftien duels onder Ismaël werden er echter negen verloren. Uit 22 competitieduels puurde Wolfsburg 22 punten.



Wolfsburg verloor vrijdag in de Bundesliga met 1-2 van Werder Bremen en is veertiende in de stand, amper twee punten boven de eerste degradatieplaats.