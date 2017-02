Bayern legt er 8 (!) in het mandje tegen Hamburg, ook Leipzig en Dortmund laten zich niet verrassen

Steven Gijbels

Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund hebben op de 25ste speeldag in de Bundesliga geen steek laten vallen. De Rekordmeister draaide degradatieploeg Hamburg door de gehaktmolen (8-0), revelatie Leipzig haalde het in eigen huis van Köln (3-1), terwijl Dortmund drie punten meegraaide op het veld van Freiburg (0-3). In de stand verandert er dus bijzonder weinig, leider Bayern heeft nog altijd een bonus van vijf punten op Leipzig en dertien op Dortmund.

Bayern München verslikte zich vorige week nog op het veld van Hertha (1-1) en dat wilden de manschappen van coach Ancelotti - die zijn duizendste wedstrijd als trainer beleefde - in de Allianz Arena vandaag rechtzetten. Kind van de rekening was Hamburg dat na een recente 7 op 9 weer leek recht te krabbelen, maar uiteindelijk liefst acht (!) doelpunten om de oren kreeg. Bij de pauze stond het al 3-0 na treffers van Vidal en Lewandowski (2x). Na rust werden de bezoekers helemaal afgeslacht. Lewandowski (met zijn 19de van het seizoen) maakte zijn hattrick compleet, Alaba (na een heerlijke combinatie), Coman (2x) en Robben zorgden uiteindelijk voor de 8-0 eindstand.

