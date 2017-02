Hooligans 'op afspraak' met elkaar op de vuist in Berlijn, 30 aanhoudingen

© Twitter Bild.

In Berlijn is het vanmiddag tot zware gevechten gekomen tussen supporters van Hertha Berlijn en Eintracht Frankfurt. Rond 13 uur kwam het tot een gewelddadige confrontatie waarbij volgens getuigen zo'n 200 personen waren betrokken.



De hooligans gingen elkaar midden op de rijbaan te lijf. Flessen en andere projectielen vlogen in het rond. Bij de schermutselingen vielen meerdere gewonden. Minstens 30 personen werden opgepakt. Volgens de politie is de situatie momenteel onder controle. Beide supportersgroepen zouden naar verluidt vooraf met elkaar hebben afgesproken om op de vuist te gaan.



Hertha Berlijn en Eintracht Frankfurt treffen elkaar vanavond om 18.30 uur in het olympisch stadion van Berlijn.