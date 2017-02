Ook Gladbach moet vrezen voor 'Leipzig-straf'

Lander Verhoeven

20/02/17 - 16u47 Bron: AD

© ap.

Na Borussia Dortmund moet ook Borussia Mönchengladbach vrezen voor een straf wegens smakeloze spandoeken van de supporters aan het adres van het bezoekende RB Leipzig.

De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond DFB liet vandaag weten een strafzaak te beginnen vanwege de twee spandoeken met de tekst 'Wij veroordelen elke steen die geworpen wordt... en jullie niet heeft geraakt'. Die boodschap was over twee spandoeken uitgerold over de Noordtribune.



Borussia Dortmund kreeg vorige week al een straf na beledigende spandoeken en spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen RB Leipzig. Die club kreeg een boete opgelegd van 100.000 euro. Daarnaast moest de Zuidtribune in Dortmund, de beroemde Gelbe Wand, afgelopen weekend voor een duel leeg blijven.



De voorzitter van Mönchengladbach had daarop zijn eigen supporters opgeroepen de bezwaren tegen RB Leipzig op een creatieve, maar fatsoenlijke wijze te uiten. Dat bleek tevergeefs.