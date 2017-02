Penaltymisser van Hazard breekt Mönchengladbach duur op

Door: redactie

Thorgan Hazard. © ap.

Borussia Mönchengladbach heeft vandaag op de 21e speeldag in de Duitse Bundesliga een 1-2 nederlaag geleden tegen Leipzig. Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd, gaf een assist, maar miste ook een strafschop.

Hazard zorgde na tien minuten voor het eerste doelgevaar, maar zijn schot belandde in het zijnet. Op het halfuur kwam Leipzig, de verrassende nummer twee in de Bundesliga, op voorsprong. Emil Forsberg rondde een knappe aanval af. Op slag van rust kregen de Borussen een strafschop. Hazard nam de elfmeter voor zijn rekening, maar raakte niet voorbij doelman Peter Gulacsi. Na de pauze verdubbelde Timo Werner (55.) de score. Op aangeven van Hazard legde Jannik Vestergaard (81.) de eindstand vast. In de tussenstand verstevigt Leipzig zijn tweede plaats. De club volgt op vijf punten van leider Bayern München (50 ptn). Gladbach bezet met 26 punten de tiende stek.



Op de 23e speeldag in de Spaanse Primera Division heeft Valencia een belangrijke thuiszege geboekt tegen Athletic de Bilbao. Nani (13.) en Simone Zaza (45.+1) legden voor de rust al de 2-0 eindstand vast. Zakaria Bakkali mocht in de slotminuten invallen bij Valencia, dat dankzij de driepunter weer wat ademruimte krijgt. De Vleermuizen waren verzeild geraakt in de onderste regionen van de Spaanse Primera Division en rukken nu op naar de vijftiende plaats.