Bayern ontsnapt in zesde (!) minuut van blessuretijd aan nederlaag

Lewandowski (links) scoorde de ultieme gelijkmaker voor Bayern. © ap.

Bayern München heeft vanmiddag ternauwernood zijn tweede nederlaag van dit seizoen voorkomen. In de uitwedstrijd bij Hertha Berlijn maakte Robert Lewandowski pas in de zesde minuut van de blessuretijd gelijk: 1-1. De Poolse spits kon de bal binnenwerken, nadat een schot van Robben van de lijn was gehaald. Direct na de gelijkmaker floot de scheidsrechter af en ontstond er even tumult tussen de spelers van beide teams. Ibisevic had Hertha na 21 minuten op voorsprong gezet. De Bosnische spits zag later nog een goal afgekeurd wegens buitenspel.



RB Leipzig kan zondag bij winst op Borussia Mönchengladbach de achterstand op Bayern München tot vijf punten verkleinen. Leipzig verloor wel zijn laatste twee competitieduels, bij Dortmund (1-0) en tegen Hamburger SV (0-3).