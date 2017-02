Karim Bellarabi scoort historisch doelpunt tegen Augsburg, Bailey niet in kern

Door: redactie

17/02/17 - 22u59

Bellarabi. © getty.

Leverkusen-aanvaller Karim Bellarabi heeft voor het 50.000e doelpunt in de geschiedenis van de Bundesliga gezorgd. Bellarabi scoorde op bezoek bij Augsburg de 0-1 voor Leverkusen op de 21e speeldag van de Duitse voetbalcompetitie. De ploeg van Leon bailey (ex-Genk), die niet in de selectie zat, won uiteindelijk met 1-3.

De 26-jarige Duitser werkte tegen Augsburg na 23 minuten een lage voorzet van de 17-jarige Kai Havertz tegen de netten en schoot zichzelf zo in de geschiedenisboeken van de Duitse Bundesliga.



Het eerste Bundesliga-doelpunt werd op 24 augustus 1963 gescoord door Timo Konietzka. De Duitser opende toen de score in de 3-2 nederlaag van zijn team Dortmund tegen Werder Bremen.



Andere historische doelpunten werden onder meer gescoord door Günter Netzer, die voor Borussia Mönchengladbach het 5.000e Bundesliga-doelpunt tegen Keulen scoorde in januari 1969, en Frank Mill, die voor Dortmund het 25.000e doelpunt tegen Mannheim scoorde in september 1988.



Naast Bellarabi schoot met Stefan Beinlich ook nog een andere Leverkusen-speler zich ooit de geschiedenisboeken in. Beinlich scoorde in februari 2000 het 35.000e Bundesliga-doelpunt tegen Duisburg.