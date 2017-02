Thorgan Hazard bezorgt Mönchengladbach 0-1 zege in Bremen

Door: redactie

11/02/17 - 17u31 Bron: Belga

Borussia Mönchengladbach heeft vandaag op de twintigste speeldag van de Bundesliga een 0-1 overwinning geboekt bij Werder Bremen. Thorgan Hazard stond bij de bezoekers 90 minuten tussen de lijnen en zorgde voor de enige goal van de wedstrijd.

Na twaalf minuten stuurde Christoph Kramer Thorgan Hazard op rechts de diepte in. De Rode Duivel mocht vrij naar doel drijven en vloerde Bremendoelman Wiedwald. De thuisploeg slaagde er nadien niet meer in te scoren.



Mönchengladbach klimt door de zege voorlopig naar de negende plaats in de Bundesliga. Werder Bremen zakt naar de zestiende plek. Het team dat op het einde van het seizoen op die plaats staat, moet barragewedstrijden voor het behoud spelen tegen een tweedeklasser.