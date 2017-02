Bond eist zware straf voor Dortmund: 'Gelbe Wand' één match dicht?

© getty.

De Duitse voetbalbond (DFB) eist de sluiting van de Südtribüne voor één competitieduel van Borussia Dortmund. Daarnaast wil de DFB de club ook een boete van 100.000 euro opleggen.

Dortmund zou de straf moeten krijgen wegens misdragingen van de supporters in de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig. "Met spreekkoren en spandoeken zijn club en supporters van Leipzig op ontoelaatbare wijze beledigd", was het oordeel van de aanklagers. "De enige consequentie is een zware straf."



Voorafgaand aan de wedstrijd raakten bij een confrontatie tussen de fans al tien mensen gewond, onder meer omdat ze met stenen werden bekogeld. Aangezien deze incidenten zich buiten het stadion afspeelden, werd Dortmund hier niet voor bestraft.



De Südtribüne in Dortmund wordt in de volksmond ook de 'Gelbe Wand' (gele muur) genoemd. Met een capaciteit van 25.000 plaatsen is het de grootste tribune in Europa.