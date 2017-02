Bayern treft Schalke in kwartfinale Duitse beker

Door: redactie

9/02/17 - 07u30 Bron: ANP

Xabi Alonso, Lewandowski en ploegmaats nemen het in de Duitse beker op tegen Schalke 04. © Foto: SCS/Sander Chamid.

Bayern München neemt het in de kwartfinales van de Duitse beker op tegen Schalke 04. Met Hamburg SV en Borussia Mönchengladbach, de club van Thorgan Hazard, staan nog twee teams uit de Bundesliga in de kwartfinales tegenover elkaar. Bekersensatie Sportfreunde Lotte, dat op het derde niveau uitkomt, werd gekoppeld aan Borussia Dortmund, terwijl Eintracht Frankfurt tegen tweedeklasser Arminia Bielefeld speelt.



De vier kwartfinales zijn op 28 februari en 1 maart. De halve finales staan voor eind april op de planning. Op 27 mei vindt in Berlijn de finale plaats van het Duitse bekertoernooi.