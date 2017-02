"Dortmund-hooligans wilden spelersbus Leipzig aanvallen"

Een fan van Dortmund wordt bij de lurven gegrepen door de politie. © afp.

Vier dagen na de zware supportersrellen in Dortmund komen steeds meer details naar boven over het geweld in en rond het Signal Iduna Park. Ultra's van Borussia hadden oorspronkelijk een aanval op de spelersbus van RB Leipzig voorzien. Omdat dat plan in duigen viel, koelden ze hun woede op de meegereisde Leipzig-fans.

Dat die het zwaar te verduren kregen, vertelt een ooggetuige in de Duitse krant Bild. "Ik ben nu acht jaar supporter van RB Leipzig', nooit heb ik zoiets meegemaakt", zegt een man die anoniem wil blijven. "Toen we ons naar het stadion begaven, merkten we dat we niet gescheiden liepen van de lokale supporters. Plotseling brak de hel los. Fans van Dortmund gooiden met allerlei projectielen: stenen, flessen, blikjes, zelfs eieren... Tegelijk verscheurden ze onze sjaals en vlaggen. Ook kinderen bleven niet gespaard van het geweld en werden aangevallen. Gelukkig konden we ze uit het gewoel houden door ze naar de kant te duwen."



Volgens bevindingen van de Süddeutschen Zeitung hadden de hooligans oorspronkelijk de spelersbus van RB Leipzig in het vizier. Toen de politie lucht kreeg van dat plan, legde ze een omleiding in. Zo ontsnapten de spelers en technische staf van Leipzig aan het geweld. Tot frustratie van de ultra's, die zich dan maar op de bezoekende fans en de politiediensten afreageerden.



Vier agenten raakten in het geweld gewond, 28 relschoppers werden opgepakt. De Duitse voetbalbond (DFB) zal wellicht hard optreden, want Dortmund lag al onder vuur na eerder wangedrag van de geel-zwarte supporters. De club heeft al officiële excuses overgemaakt voor het wangedrag van een deel van zijn aanhang.