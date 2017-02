Schandalig gedrag 'fans' Dortmund: na verwerpelijke haattifo's zelfs vrouwen en kinderen aangevallen

Door: redactie

Hoewel Dortmund de topper in de Bundesliga tegen Leipzig met 1-0 won, misdroeg een deel van hun fans zich schromelijk. Eerst werden bijwijlen misselijkmakende tifo's ontrold voor en tijdens de match. Na de partij kwam het buiten het stadion tot hevige rellen waarbij zelfs vrouwen en kinderen onder de Leipzigfans werden aangevallen. Dat meldt de Duitse sportkrant Bild op zijn website. Vier agenten raakten gewond, 28 relschoppers werden opgepakt. De Duitse Voetbalbond (DFB) zal wellicht hard optreden, want Dortmund lag al onder vuur na eerder wangedrag van de geel-zwarte supporters.

De belaagde Ralf Rangnick stond tussen de Leipzigfans en moest het allemaal met lede ogen aanzien. © reuters.

De wereldberoemde 'Gelbe Wand' (de Gele Muur) achter een van de doelen van het Signal Iduna Park staat bekend om zijn vurige fans, maar tegen Leipzig gingen sommigen van hen zwaar over de schreef. Nog voor de aftrap werden enkele haatboodschappen ontrold tegen Leipzig, sowieso niet de meest geliefde club in de Bundesliga. Sommige boodschappen waren beledigend, andere ronduit smakeloos. Vooral deze kon niet door de beugel. 'Burnout'Ralle: Hang dich auf!' ('Burnout Ralf, hang je op!'), een verwerpelijke boodschap voor Ralf Rangnick, de 58-jarige sportieve directeur van Leipzig die in 2011 door een burnout zijn job als trainer van Schalke moest opgeven. Rangnick stond zelf tussen de fans van Leipzig (zie foto hiernaast) en zag alles met lede ogen aan.



Ook tijdens de match misdroegen sommige fans zich waarbij laserpennen op de bezoekende spelers gericht werden. Het ergste moest echter nog komen. Buiten het stadion ontstonden hevige rellen waarbij 28 relschoppers werden opgepakt "wegens inbreuken tegen de springstoffenwet, slagen en verwondingen, vandalisme, beledigingen, weerstand en diefstallen", liet de politie van Dortmund weten.