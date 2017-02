Bayern laat op eigen veld punten liggen, Leipzig kan niet profiteren

Thomas Müller en Robert Lewandowski zijn ontgoocheld na het gelijkspel tegen Schalke 04. © photo news.

Borussia Mönchengladbach heeft in de Bundesliga een 3-0 overwinning geboekt tegen Freiburg. Thorgan Hazard stond de hele wedstrijd tussen de lijnen. Leider Bayern München leed verrassend puntenverlies tegen Schalke 04, maar achtervolger RB Leipzig kon niet profiteren.

In een evenwichtige partij was het wachten tot de 73ste minuut voor een doelpunt. Lars Stindl trapte Borussia via de paal op voorsprong. Freiburg kon niet meer reageren en Raffael rondde vijf minuten later een mooie combinatie af met de 2-0. In blessuretijd legde invaller Hermann, op assist van Hazard, de eindstand vast. Mönchengladbach klimt in het klassement naar de tiende stek, met 23 punten na 19 speeldagen.



Bayern München leed na zeven overwinningen op rij verrassend puntenverlies. De thuiswedstrijd tegen Schalke 04 eindigde op 1-1. Lewandowski bracht Bayern met een stiftbal al na negen minuten op voorsprong. Daarmee leek het een eenvoudige middag te worden tegen het kwakkelende Schalke. Enkele minuten na de openingstreffer benutte Naldo namens de gasten echter een vrije trap, die houdbaar leek voor Bayern-doelman Manuel Neuer.



In het slot van de eerste helft schoot Burgstaller op de lat. Lewandowski raakte direct daarna aan de overzijde ook het aluminium. Bayern nam na rust het initiatief in handen, maar kwam niet meer tot scoren. Vijf minuten voor tijd had Javi Martínez de wedstrijd toch in het voordeel van de Duitse koploper kunnen beslissen, maar hij schoot vanuit kansrijke positie voorlangs.