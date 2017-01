RB Leipzig maakt einde aan straffe reeks Hoffenheim

Timo Werner (rechts) zorgde voor de gelijkmaker bij Leipzig. © afp.

De straffe reeks van Hoffenheim ligt aan diggelen. Op de achttiende speeldag in de Bundesliga heeft de ex-club van Koen Casteels zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. RB Leipzig, nummer twee in het klassement, bleek met 2-1 te sterk. Door het verlies van Hoffenheim is Shakhtar Donetsk de enige club die nog ongeslagen is in de top-15 van Europese competities.