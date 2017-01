Lewandowski verlost Bayern in ultiem slot

Door: redactie

video Bayern München heeft de eerste wedstrijd na de winterstop bij SC Freiburg nipt gewonnen (1-2). Spits Robert Lewandowski, in de eerste helft ook al trefzeker, maakte in blessuretijd op vaardige wijze het winnende doelpunt. Bayern heeft voorlopig zes punten meer dan Leipzig, dat morgen Frankfurt ontvangt.

De koploper van de Bundesliga stevende lang op een gelijkspel af. Freiburg was vroeg op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Janik Haberer. Tien minuten voor de pauze schoot Lewandowski in één tijd raak uit een hoekschop van Douglas Costa.



Ver in blessuretijd stelde Lewandowski drie punten veilig voor de regerend kampioen. De Pool nam een voorzet van invaller Franck Ribéry aan op zijn borst, controleerde met rechts en schoot naar achter vallend met zijn linkervoet binnen.



De ploeg van coach Carlo Ancelotti neemt door de zege zes punten afstand van nummer twee, RB Leipzig. De voornaamste uitdager speelt zaterdag thuis tegen de nummer vier, Eintracht Frankfurt.