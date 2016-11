Bayern München staat weer op tegen Leverkusen en verkleint kloof met revelatie Leipzig

Door: redactie

26/11/16 - 22u28

video Bayern München heeft na een magere 1 op 6 opnieuw aangeknoopt met een driepunter. De Rekordmeister legde in eigen huis een zwalpend Bayer Leverkusen over de knie, 2-1. Hummels schonk de thuisploeg na rust de zege waardoor de kloof met de verrassende leider en promovendus RB Leipzig terug drie punten bedraagt.

Landskampioen Bayern München speelde eerder deze maand 1-1 gelijk tegen Hoffenheim en ging vervolgens met 1-0 de boot in bij Dortmund. Koploper Leipzig won gisteren al met duidelijke 1-4 cijfers bij Freiburg waardoor het verschil al opliep tot zes punten.



Geen afscheiding bij de pauze

De manschappen van coach Anchelotti konden dus maar beter winnen, al had het meer dan de handen vol met Leverkusen. In een evenwichte eerste periode kopte Thiago Bayern op het halfuur op voorsprong na een schot van Lahm. Lang kon de thuisploeg niet profiteren want Calhanoglu zette een één-tweetje op met Brandt en jaste het leer hoog in doel, 1-1 halfweg.



Hummels doet het

Ook in de tweede periode was Leverkusen zeker de evenknie van Bayern. Uiteindelijk zorgde een stilstaande fase voor de drie punten. Hummels werd bij een hoekschop van Kimmich uit het oog verloren en kopte staalhard binnen. Het slotoffensief van de bezoekers leverde niets meer op, te meer omdat Volland nog een goede kans naast de kooi van Neuer trapte. De Rekordmeister mogen drie punten bijschrijven, al was de prestatie allerminst overtuigend. Komend weekend trekt Bayern naar Mainz, leider Leipzig ontvangt Schalke.