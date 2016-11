Thorgan Hazard kan opnieuw niet winnen met Mönchengladbach

Door: redactie

Borussia Mönchengladbach heeft in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Hoffenheim op de twaalfde speeldag van de Bundesliga. Mahmoud Dahoud bracht Mönchengladbach op voorsprong in de eerste helft, maar Nadiem Amiri bezorgde Hoffenheim vroeg in de tweede helft een punt. Thorgan Hazard stond bij Mönchengladbach 75 minuten tussen de lijnen.

Woensdagavond ontbrak Thorgan Hazard nog tegen Manchester City in de Champions League om privéredenen, maar zaterdag stond hij wel aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim. Na 25 minuten zag hij hoe Mahmoud Dahoud op aangeven van Christoph Kramer de 1-0 op het bord schoot. In de tweede helft was het invaller Nadiem Amiri die Hoffenheim een gelijkspel bezorgde met een doelpunt in de 53e minuut. Hazard werd na 75 minuten vervangen door Fabian Johnson. Door het gelijkspel blijft Mönchengladbach in de rechterkolom hangen op een dertiende plaats met een totaal van dertien punten.



Bij Wolfsburg zat Koen Casteels opnieuw op de reservebank. Hij zag hoe zijn team met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Ingolstadt. Wolfsburg-middenvelder Daniel Caligiuri wiste een doelpunt van Anthony Jung (31.) uit in de 78e minuut. Wolfsburg beleeft voorlopig een kwakkelseizoen en staat met tien punten amper vier punten boven een rechtstreekse degradatieplaats.