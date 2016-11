Bayern München boekt recordomzet van maar liefst 626,8 miljoen euro, enkel 'Barça' doet beter

Bewerkt door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 20u14 Bron: Belga

© afp.

Bayern München heeft in het seizoen 2015-2016 een recordomzet geboekt. Dat heeft de Duitse topclub vrijdag bekendgemaakt. Met een jaaromzet van maar liefst 626,8 miljoen euro verdiende Bayern nog ruim honderd miljoen meer dan het seizoen voordien (523,7 miljoen).

De Beierse club zag ook de winst toenemen, van 23,8 miljoen in 2014-2015 naar 33 miljoen na het afgelopen seizoen. Bayern blijft met zijn recordomzet de andere Duitse clubs ver voor. Borussia Dortmund, de club die na "Der Rekordmeister" de grootste omzet draaide, streek 376 miljoen op.



Barça doet beter

In Europa moet de Duitse titelhouder wel FC Barcelona laten voorgaan. De Spaanse kampioen boekte het afgelopen seizoen een omzet van 679 miljoen, en troeft daarmee in eigen land eeuwige rivaal Real Madrid (620 miljoen) af.



Hoeness

Bayern publiceert de cijfers enkele uren voordat er vanavond op de ledenvergadering een nieuwe clubvoorzitter wordt verkozen. Naar alle waarschijnlijk zal ex-voorzitter Uli Hoeness, die in maart 2014 ontslag nam omdat hij in de cel moest wegens belastingontduiking maar zijn straf ondertussen heeft uitgezeten, herkozen worden. De 64-jarige Hoeness is dan ook de enige kandidaat.