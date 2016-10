Dortmund moet liefst tien spelers missen tegen Hertha

Door: redactie

Borussia Dortmund treedt morgen zwaar gehavend aan in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC. Trainer Thomas Tuchel mist voor het thuisduel liefst tien spelers.

Tijdens de afsluitende persconferentie meldde Tuchel dat Lukasz Piszczek, Sokratis, Adrian Ramos en Raphaël Guerreiro geblesseerd zijn. Tel daar Marco Reus, Gonzalo Castro, Sven Bender, André Schürrle, Erik Durm en Neven Subotic bij op - spelers die al in de lappenmand zaten - en Tuchel kan bijna een volledig elftal aan geblesseerden op papier zetten.



Sterspeler Pierre Emerick-Aubameyang miste vandaag de training vanwege privé-omstandigheden, maar de Gabonees kan morgen gewoon in de punt van de aanval spelen.



Het is geen onbelangrijke wedstrijd waarin Dortmund met een B-ploeg dient aan te treden. Hertha BSC staat momenteel op de tweede plaats in de Bundesliga, één plek boven de ploeg van Tuchel. Het verschil tussen beide clubs bedraagt één punt.