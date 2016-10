Schalke 04 verkoopt Thorgan Hazard pandoering en pakt eerste punten van het seizoen

Door: redactie

2/10/16 - 19u28 Bron: Belga

© ap.

Schalke 04 heeft vandaag op de zesde speeldag in de Bundesliga de nul van de tabellen geveegd. Het team uit Gelsenkirchen versloeg Borussia Mönchengladbach met overtuigende 4-0 cijfers.

Schalke maakte in een dolle zes minuten het verschil tegen Mönchengladbach. Choupo-Moting (52., op penalty), Embolo (56.) en Goretzka (58.) telden Borussia vlak na rust uit. Opnieuw Embolo (83.) legde de eindstand in het slot vast. Thorgan Hazard speelde de hele match voor Mönchengladbach.



Eerder op de dag hield doelman Koen Casteels met Wolfsburg zijn netten ongeschonden tegen Mainz (0-0). Het is dit seizoen al de vierde clean sheet voor de Belgische doelman in de Bundesliga.



Dankzij de eerste drie punten van het seizoen stijgt Schalke in de stand over Ingolstadt en Hamburg naar plaats 17. Mönchengladbach blijft zesde met tien punten, Wolfsburg kent geen al te beste start en bekleedt de dertiende stek met zes punten.



Ligue1

In de Franse Ligue 1 blijft Marseille aanmodderen. L'OM, met Aaron Leya Iseka als invaller in minuut 91, speelde op de achtste speeldag 1-1 gelijk op bezoek bij Angers. Thauvin (64.) leek Marseille de zege te bezorgen, maar Capelle bracht Angers in de extra tijd (90.+3) op gelijke hoogte.



Mario Balotelli vervulde zondag opnieuw de hoofdrol bij Nice. De Italiaanse aanvaller bracht in de thuiswedstrijd tegen FC Lorient (2-1) de winnende treffer op zijn naam. Hij trok daarna zijn shirt uit, kreeg geel en ontving in de extra tijd opnieuw een boeking wegens wangedrag waarna hij het veld moest verlaten. Nice is wel uitstekend gestart aan het seizoen en staat met twintig punten bovenaan de stand, voor Monaco (19 punten) en het sterrenensemble van PSG (16 punten). Marseille staat pas veertiende met negen punten.



Eredivisie

Sparta Rotterdam heeft op de achtste speeldag in de Nederlandse Eredivise 1-1 gelijkgespeeld tegen AZ. Loris Brogno, die na 61 minuten gewisseld werd, gaf de assist voor de gelijkmaker van Breuer voor Sparta (39.). Eerder had Til (6.) AZ, waar Stijn Wuytens de hele match speelde, op voorsprong gezet. AZ staat met vijftien punten op de vijfde stek, Sparta Rotterdam is achtste met tien punten.



Cavanda

Luis Pedro Cavanda heeft met Galatasaray op de zesde speeldag in de Turkse hoogste klasse een 3-1 overwinning geboekt tegen Antalyaspor. Cavanda, die bij de rust inviel bij een 0-1 tussenstand, zag hoe zijn team in de tweede helft via goals van Selcuk Inan (67.) en Lukas Podolski (78. en 85.) de punten thuis hield. Galatasaray is derde met veertien punten, dat zijn er twee minder dan leider Istanbul Basaksehir.