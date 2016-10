Werder Bremen zet zoektocht naar nieuwe coach stop, Nouri blijft tot einde seizoen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/10/16

© epa.

Werder Bremen heeft Alexander Nouri vandaag meegedeeld dat hij tot het einde van het seizoen coach mag blijven van de Duitse eersteklasser. Twee weken geleden was de voormalige beloftecoach aangesteld als tijdelijke vervanger van de ontslagen Viktor Skripnik.

Toen Nouri overnam van Skripnik was Werder Bremen met 0 op 9 de hekkensluiter in de Bundesliga. Bremen verloor de eerste wedstrijd onder Nouri met 2-1 van Mainz. Daarna volgden echter een zege tegen Augsburg (2-1) en een gelijkspel tegen Darmstadt (2-2). Dankzij die eerste punten van het seizoen is de club inmiddels opgeklommen naar de 15de plaats.



De 37-jarige Nouri, in Bremen sinds 2014, is de derde coach in enkele jaren die bij de Grün-Weissen binnenin de club promotie maakt, na Thomas Schaaf en Skripnik.