Promovendus RB Leipzig verbreekt 47 jaar oud record in Bundesliga

30/09/16

Bundesliga-club RB Leipzig gaat de geschiedenisboeken in. De promovendus versloeg vrijdag op de zesde speeldag FC Augsburg met 2-1 en blijft zo al zes duels ongeslagen in de Duitse hoogste klasse. Leipzig doet daarmee beter dan Rot-Weiss Oberhausen, dat er in 1969 als nieuweling op het hoogste niveau in slaagde om de eerste vijf duels zonder nederlaag te blijven.