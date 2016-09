Lewandowski bezorgt Bayern zege bij Schalke 04

Door: redactie

9/09/16 - 23u41 Bron: ANP

© ap.

Robert Lewandowski heeft Bayern München vanavond weer een overwinning bezorgd. De Poolse spits brak de uitwedstrijd bij Schalke 04 in de slotfase open. Na een steekpass van Javi Martinez knalde Lewandowski de bal langs Ralf Fährmann. In blessuretijd besliste Joshua Kimmich de wedstrijd op aangeven van Lewandowski: 0-2.



Schalke kwam kort na rust via Klaas-Jan Huntelaar zelf dicht bij de openingstreffer. De spits, die in de Bundesliga nog nooit scoorde tegen Bayern, raakte de lat. Huntelaar moest even later geblesseerd naar de kant.