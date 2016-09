Bayern kan binnenkort weer rekenen op de diensten van Arjen Robben

Thomas Lissens

8/09/16 - 14u39 Bron: Belga

Ancelotti mag Robben binnenkort opnieuw verwelkomen op training. © epa.

Aanvaller Arjen Robben hervat zondag bij Bayern München de groepstraining. Dat meldde coach Carlo Ancelotti vandaag tijdens zijn perspraatje. De 32-jarige Oranje-international raakte midden juli opnieuw geblesseerd.

Hij liep tijdens een oefenpotje een spierblessure op in zijn bovenbeen. Daarna werkte hij individueel aan zijn herstel. Met zijn terugkeer in de groepstraining komt ook zijn rentree in de Duitse hoofdmacht weer wat dichterbij.



Naast Robben keert ook verdediger Jérôme Boateng zondag terug in de A-selectie van Bayern München. Hij raakte tijdens het EK deze zomer in Frankrijk geblesseerd. Verdediger Holger Badstuber, die sinds half februari uit de roulatie is, moet zich vooralsnog houden aan een individueel trainingsprogramma. Douglas Costa en Renato Sanches zijn weer helemaal fit.



Bayern speelt morgen uit tegen Schalke 04. Het is de eerste wedstrijd in een serie van zeven duels in twintig dagen. "Dit wordt een belangrijke periode en we zijn er klaar voor", zei Ancelotti.