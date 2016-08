Niet alleen Eden, maar ook Thorgan Hazard was vandaag beslissend

Door: Mike De Beck

27/08/16 - 21u36

video

Een kleine minuut. Meer had Thorgan Hazard niet nodig om zijn stempel te drukken in de Duitse topper van vandaag tussen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. De jongere broer van Eden schitterde eerder deze week al door zijn team met liefst drie treffers de Champions League in te loodsen, maar toch had André Schubert vandaag geen basisplaats over voor de Gouden Schoen van 2013. Vanop de bank keek Hazard toe hoe zijn rechtstreekse concurrent André Hahn de 1-0 tegen de touwen prikte.



Bij een 1-1-stand legde de Duitse coach zijn Belgische troef dan toch op tafel door Thorgan Hazard in de 84ste minuut in te brengen en dat zou Schubert zich niet beklagen. Met een splijtende pass zette Hazard - nog geen minuut op het veld - zijn makker Lars Stindl op weg naar de 2-1 waardoor het Borussia Park in de slotfase alsnog daverde op zijn grondvesten. De drie punten zijn binnen voor Borussia Mönchenlgadbach, het krediet van Thorgan kreeg dan weer een tweede boost deze week.