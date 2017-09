Negen jaar cel voor 'dopingdokter Mabuse'

PL

5/09/17 - 11u38 Bron: 20minutes.fr

© afp.

Bernard Sainz, ook bekend als 'dokter Mabuse', is door een rechtbank in het Franse Caen veroordeeld tot negen jaar celstraf en een boete van 20.000 euro.

Sainz kreeg de straf opgelegd wegens het aanzetten tot doping. De openbaar aanklager had slechts zes jaar gevangenisstraf tegen de 74-jarige Sainz geëist, maar het werd dus méér.



"De getuigen zeggen allemaal hetzelfde", luidt het in het vonnis. "Bernard Sainz legt renners een dopingprotocol op. Het is voor hem een zeer winstgevende bezigheid."



Sainz, een vroegere vertrouweling van wijlen Frank Vandenbroucke, verdedigde zich heftig voor de rechtbank. "Ik ga door het leven als een duivelse dopingleverancier. Maar wat is er concreet aan die beschuldigingen? Niets."