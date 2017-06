Onderzoek toont aan: met epo ga je heus niet sneller de Ventoux op (maar daar is niet iedereen van overtuigd)

YP

30/06/17 - 08u51 Bron: Belga

Lance Armstrong in 2002 op de Mont Ventoux. © afp.

Epo heeft weinig effect op de prestaties van wielrenners. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centre for Human Drugs Research (CHDR) in het Nederlandse Leiden. Bloeddoping werd jaren gezien als wondermiddel in het profpeloton, maar volgens het onderzoek leidt het gebruik van epo niet tot betere prestaties.

Het centrum begon vorig jaar een onderzoek naar de werking en de bijeffecten van epo op een groep van 48 goed getrainde amateurrenners. Ze kregen acht weken lang een injectie. Een deel van hen kreeg epo en de anderen een placebo. De deelnemers ondergingen diverse testen en als afsluiting van het onderzoek beklommen ze de Mont Ventoux.



"We hebben geprobeerd dezelfde doseringen epo toe te dienen als de profs gebruikten. De epo heeft wel effect op de bloedwaarden, maar bij maximale tests zoals bijvoorbeeld een tijdrit of een beklimming zien we geen effect op de prestaties", aldus de onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het vakblad The Lancet.



Het gebruik van epo verhoogt volgens het onderzoek wel de kans op trombose.



