Armstrong wil LeMond weren op fraudeproces

Door: Joeri De Knop

21/06/17 - 07u18

Lemond op de fiets naast Armstrong in julie 1994, toen de twee nog vrienden waren. © getty.

De advocaten van Lance Armstrong eisen dat voormalig wereldkampioen en Tourwinnaar Greg LeMond en Betsie Andreu, vrouw van ex-prof Frankie, niet worden opgeroepen als getuigen in het fraudeproces van de Amerikaanse overheid tegen de gevallen wielergod. Ze beschouwen die getuigenissen als irrelevant. Ook het befaamde USADA-rapport, dat Armstrongs dopinggebruik uitvoerig en minutieus blootlegt, doet volgens de raadsmannen niet ter zake. De zaak komt voor in november.



US Postal investeerde tussen 2000 en 2004 in totaal 32,3 miljoen dollar in Armstrong en zijn team. Nu blijkt dat hij zijn zeven Tourzeges op doping behaalde, claimt de overheid in naam van het postbedrijf dat onrechtmatig verworven sponsorgeld via de 'False Claims Act' in drievoud (bijna 95 miljoen euro) terug. Als de overheid gelijk haalt, ontvangt klokkenluider Floyd Landis een deel van die astronomische schadevergoeding.