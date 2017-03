Echtgenoot Jeannie Longo krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf voor invoer epo

Lander Verhoeven

9/03/17 - 16u01 Bron: Belga

Jeannie Longo in 2010 © photo news.

Patrice Ciprelli, echtgenoot en trainer van de beroemde Franse wielerlegende Jeannie Longo, is vandaag veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel voor het invoeren van epo. Verder krijgt hij een boete van 5.800 euro.

Het Franse gerecht heeft Ciprelli schuldig bevonden aan "het smokkelen van verboden waar". Tussen 14 september 2008 en 14 september 2011 bestelde hij in het buitenland 33 dosissen epo voor een bedrag van 3.110 dollar (2.920 euro). Hij kocht de epo aan met de bankkaart van hem of die van zijn vrouw en liet de doping leveren bij zijn moeder of bij een vriend, aan wie hij had gezegd dat het Viagra betrof.



De advocaat van Ciprelli verklaarde aan het persagentschap AFP dat er nog geen beslissing is genomen over een eventueel beroep tegen de uitspraak, waarvan hij eerst nog wil kennisnemen.



De 58-jarige Longo werd in haar carrière dertien keer wereldkampioene en behaalde één olympische titel.