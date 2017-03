Viagra als doping? Team Sky testte de pil in de beginjaren al eens uit

Egon Van Nijverseel

9/03/17 - 11u32 Bron: Dailymail

Antidopingexperts denken al langer dat Viagra prestatiebevorderende eigenschappen heeft. Team Sky testte in het verleden de erectiepil al eens uit tijdens een hoogtestage.

"Viagra zet de bloedvaten open zodat het bloed beter kan doorvloeien en er sneller zuurstof naar de cellen gaat", aldus Michele Verroken, oprichtster van Sporting Integrity. "Het grote probleem in de sportwereld is dat mensen constant de grenzen opzoeken van wat legaal is."



Er is een precedent in het gebruik van Viagra in de wielersport. In 2008 werd Andrea Moletta uit de Giro gezet, nadat er in de auto van zijn vader 82 Viagrapillen werden gevonden. WADA wilde de pil in 2008 al toevoegen aan de lijst met verboden producten. Team Sky weigerde tot nu toe om commentaar te geven.