Sky-renners getuigen anoniem: "Brailsford moet snel weg"

Door: redactie

6/03/17 - 20u57 Bron: ANP

Dave Brailsford in conclaaf met Chris Froome. © belga.

Ook wielrenners van wielerploeg Sky zouden overwegen om aan teambaas Dave Brailsford te vragen of hij snel wil vertrekken. Dat meldt Cyclingnews op basis van informatie van een anonieme renner.

Volgens Cyclingnews vrezen sommige renners van Sky dat aanhoudende geruchten rond Brailsford de prestaties van de ploeg van Tourwinnaar Chris Froome nadelig kunnen beïnvloeden. Brailsford is al een tijdje in opspraak vanwege onduidelijke verklaringen over de inhoud van een pakketje medicijnen dat in 2011 werd bezorgd aan toenmalig kopman Bradley Wiggins. De leiding van Sky houdt vol dat het om het niet-verboden product fluimucil gaat, maar de administratie die dat moet ondersteunen ontbreekt.



Nieuwe episode

Zaterdag volgde een nieuwe episode in de affaire rond de ploeg. Het ging nu om triamcinolon, dat aangetroffen was op de burelen van de Britse wielerbond, die nauw samenwerkt met Sky en Brailsford. De bewuste ontstekingsremmer werd meerdere keren met toestemming van de autoriteiten geïnjecteerd bij Wiggins. Volgens Nicole Sapstead, hoofd van het Britse antidopingbureau, was de bestelde hoeveelheid veel te groot om voor één persoon bestemd te zijn. Daarop verklaarden medewerkers dat ploegarts Richard Freeman het middel ook gebruikte voor ander personeel en meldde Brailsford dat ook hij een injectie toegediend had gekregen.



Steven de Jongh

Trek-ploegleider Steven de Jongh vertelde zondag al dat hij niet kan geloven dat Brailsford, zijn voormalige baas bij wielerploeg Sky, nog lang in functie blijft. De Jongh moest vertrekken als ploegleider bij Sky nadat hij had opgebiecht als renner verboden middelen te hebben gebruikt. Hij wil niet suggereren dat zijn vroegere baas betrokken is bij verboden praktijken. "Maar gezien de gebeurtenissen van de laatste tijd lijkt het me onwaarschijnlijk dat hij kan aanblijven", zei De Jongh zondag al tegen Cyclingnews. "Als je zo lang geen duidelijkheid geeft over de inhoud van het bewuste pakketje en een paar keer de waarheid verdraait, dan heb je gefaald."