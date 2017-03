Dopingspook bij Sky: na mega-order cortisone ook "verkeerde" bestelling testosteron voor arts Wiggins

Door: Marc Ghyselinck

Het gaat met de geloofwaardigheid van anti-dopingploeg Sky steeds meer de dieperik in. Vorige week raakte bekend dat dokter Richard Freeman in 2011 liefst "zestig tot zeventig" ampules van de krachtige corticosteroïde Triamcinoline bestelde. Gisteren voegde de Sunday Times daaraan toe dat in datzelfde jaar ook een zogenaamd "verkeerde" bestelling testosteronpleisters aan Freeman werd bezorgd.

Voor de goede orde: Richard Freeman werkt niet voor Team Sky. Freeman is in dienst van British Cycling, én hij was destijds de arts van Bradley Wiggins. Het was deze dokter Freeman die voor Bradley Wiggins drie keer een Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (TTN) vroeg voor het gebruik van de corticosteroïde Triamcinoline, beter bekend als Kenacort.



Freeman vroeg dat voor de behandeling van een pollenallergie. De eerste keer was dat drie dagen voor de Tour van 2011. De tweede keer werd de aanvraag ingediend vier dagen voor de Tour van 2012, die Wiggins won. Een derde aanvraag kwam er kort voor de Giro van 2013. Triamcinoline is een paardenmiddel, en erg prestatiebevorderend.



