Rechtszaak tegen Armstrong gaat door: overheid eist 100 miljoen dollar van 'The Boss'

Een rechtszaak van de Amerikaanse overheid tegen Lance Armstrong gaat door. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft daarvoor vandaag de weg vrijgemaakt.

De Amerikaanse overheid eist 100 miljoen dollar (omgerekend bijna 95 miljoen euro) schadevergoeding van de oud-wielrenner, die in 2012 zijn zeven eindzeges in de Tour de France kwijtraakte vanwege doping. 'The Boss' wilde de zaak via een kort geding afhandelen, maar de rechter besliste anders.



De overheid eist het megabedrag van Armstrong omdat hij in zijn tijd als renner sponsorgeld van US Postal Service aanvaardde terwijl hij onder invloed van doping reed. Nicole Navas, een woordvoerster van het ministerie van Justitie, weigerde commentaar te geven op de zaak. Ook de advocaat van Armstrong deed dat nog niet.



Het Amerikaanse postbedrijf Postal Service betaalde tussen 2000 en 2004 32,3 miljoen dollar aan sponsorgeld. Toen duidelijk werd dat Armstrong zich schuldig had gemaakt aan dopingpraktijken, wilde het bedrijf het geld terug zien. Volgens Armstrong en zijn advocaat heeft het bedrijf dankzij de sponsoring veel meer geld teruggekregen dan ze er in totaal in investeerden. Met dat argument probeerden ze af te stevenen op een kort geding, maar dat gaat dus niet gebeuren. De rechter moet zich er nu verder over buigen.



De dopingzaak kwam in 2010 aan het rollen door Floyd Landis, voormalig ploegmaat van Armstrong. Armstrong deed begin 2013 zijn verhaal op televisie bij Oprah Winfrey.