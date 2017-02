Biografie Thomas Dekker hoeft niet uit handel

Door: redactie

2/02/17 - 18u07 Bron: belga/anp

© anp.

Het boek 'Mijn gevecht', de biografie over oud-wielrenner Thomas Dekker, hoeft niet uit de handel te worden genomen. Dat heeft de rechter in Amsterdam beslist. Dekkers voormalige manager Jacques Hanegraaf had een kort geding aangespannen omdat hij vindt dat hij in het boek vals wordt beschuldigd.

Ex-ploegmanager Jaak Hanegraaf ving bot bij de rechter. © anp. Auteur Thijs Zonneveld hoeft geen rechtzettingen te publiceren. © anp.

In het boek staat dat Hanegraaf Dekker heeft aangezet tot het gebruik van doping en hem in contact heeft gebracht met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. Ook zegt Dekker in het boek dat Hanegraaf hem heeft verteld in het verleden zelf te hebben geëxperimenteerd met doping. Hanegraaf vindt ook dat er niet voldoende hoor en wederhoor is toegepast. Hij eiste een verbod op nieuwe drukken en een schadevergoeding van 25.000 euro. De rechter had in eerste instantie beide partijen opgedragen er samen uit te komen, maar een gesprek leverde niets op.



De rechter stelt in de uitspraak dat de vrijheid van meningsuiting moet worden afgewogen tegen het recht van Hanegraaf om verschoond te blijven van onterechte beschuldigingen. "Auteur Thijs Zonneveld heeft bij de behandeling van het kort geding een aantal schriftelijke verklaringen laten zien die het verhaal van Thomas Dekker bevestigen en heeft verklaard zich te hebben gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek."



De rechter oordeelde "dat de door Dekker geuite beschuldigingen voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal en dat Zonneveld binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting is gebleven. Wat overigens niet betekent dat de juistheid van de beschuldigingen aan het adres van Hanegraaf onomstotelijk is komen vast te staan." Zonneveld hoeft in de volgende druk ook niet te rectificeren.



Hanegraaf deed al zijn beklag over het boek bij het uitbrengen vorig jaar november. Hij noemde de beschuldiging dat hij destijds als manager Dekker zou hebben aangezet tot het gebruik van doping "totale onzin en pure laster". "Ik word in het boek neergezet als een crimineel, terwijl ik die Fuentes nog nooit van m'n leven heb ontmoet." Hanegraaf vertelde ook dat hij afgeperst werd door Dekker. Die zou gedreigd hebben om Hanagraaf publiekelijk zwart te maken, als deze niet zou stoppen om openstaande schulden terug te eisen.