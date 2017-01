Coach van dopingzondaar pleegt wanhoopsdaad

Door: Ken Standaert

20/01/17 - 23u11 Bron: Eigen berichtgeving

Veldrijder Fabio Verberckmoes (17) kreeg cortisone-inspuitingen. © rv.

Een Oost-Vlaamse wielercoach is uit het leven gestapt nadat de 17-jarige cyclocrosser die hij begeleidde op cortisonegebruik was betrapt.

Privétrainer Eddy V. had Fabio Verberckmoes geprepareerd met 'vitaminespuiten'. Of dat uit schuldgevoel voor de dopinginjectie was, wil niemand bevestigen. Ook al omdat er geen afscheidsbrief zou zijn gevonden.



De renner en zijn ouders beweren dat ze nooit wisten dat de inspuitingen een verboden product bevatten. De jongen is intussen uit zijn team gezet. Zelfs als de wielerbond gelooft dat hij onbewust doping toegediend kreeg, riskeert hij minstens twee jaar schorsing.



Een tweede renner die met dezelfde trainer werkte en ook inspuitingen kreeg, heeft intussen ook een dopingtest ondergaan. Zijn resultaten zijn nog niet bekend.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.