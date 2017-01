Luca Paolini vindt geen ploeg na dopingschorsing en stopt op zijn 40e

Door: redactie

Luca Paolini (40) keert niet terug als professioneel wielrenner. De Italiaan heeft geen nieuwe ploeg gevonden na een schorsing van achttien maanden voor het gebruik van cocaïne. Hij wil nu een bar openen in Como.

Paolini, onder meer laureaat van de Brabantse Pijl (2004) en Gent-Wevelgem (2015) werd in 2015 uit de Ronde van Frankrijk gezet nadat in zijn lichaam sporen van cocaïne gevonden waren. De renner, gisteren 40 geworden, voelde zich nog niet te oud voor een comeback in het peloton. "Ik heb hard getraind en had opnieuw een behoorlijk niveau", vertelt hij vandaag in La Gazzetta dello Sport.



"Maar ik heb geen ploeg gevonden. Bij Astana bijvoorbeeld vertelde uitgerekend Vinokourov dat hij me na mijn dopingschorsing geen contract meer kon geven. Daar moest ik wel om lachen." Paolini had ook graag voor Bahrain-Merida gereden. "Maar de Arabische cultuur laat zeker geen fouten toe met alcohol en drugs", weet hij inmiddels.