Witte ridder Kittel neemt geen blad voor de mond: "Medische attesten horen niet thuis in wielersport"

Door: Glenn Bogaert

12/01/17 - 17u30 Bron: NOS

Als er één renner is die de strijd tegen doping bijzonder hoog in het vaandel draagt dan wel Marcel Kittel. De Duitse topsprinter van Quick-Step Floors liet zich in het verleden al meermaals kritisch uit ten aanzien van collega's die op doping betrapt werden en neemt ook inzake de zogenaamde TUE's of medische attesten voor het gebruik van middelen die in principe niet toegelaten zijn, een duidelijk standpunt in: die horen niet thuis in de wielersport.

© TDW. De 28-jarige rittenkaper in de grote rondes verkondigde zijn mening onomwonden bij de Nederlandse collega's van de NOS. "Ik denk dat een renner die echt ziek is, zo'n attest niet zou moeten gebruiken. En als iemand het nodig heeft moet hij eerst volledig herstellen, van een blessure bijvoorbeeld, en dan pas terugkeren."



Astmamiddel

Kittel noemt geen namen, maar de voorbije weken en maanden stond de intussen gestopte Bradley Wiggins nog in het oog van de storm omdat de Britse Tourwinnaar van 2012 corticosteroïde triamcinolone, een middel voor astmapatiënten, had gebruikt in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk en de Giro.



Paralympics

Eerder liet Marcel Kittel zich ook al behoorlijk scherp ontvallen dat renners met een zware vorm van astma maar moeten deelnemen aan de Paralympics in plaats van een attest te hanteren voor het gebruik van producten/medicijnen die op de dopinglijst prijken. En dat was toen wel een duidelijke sneer naar 'Wiggo'... Lees ook

