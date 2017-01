Armstrong hangt schadeclaim van 95 miljoen euro boven het hoofd, proces in mei

Door: Marc Ghyselinck

3/01/17 - 09u16

© epa.

Het proces van de Amerikaanse overheid tegen ex-wielrenner Lance Armstrong zou in mei 2017 plaatsvinden en een hele maand duren. Dat heeft hij zelf gezegd in zijn laatste podcast. De Amerikaan hangt een schadeclaim van zo'n 95 miljoen euro boven het hoofd. Hij wordt vervolgd voor oneigenlijk gebruik van ruim dertig miljoen euro aan sponsorgeld door het Amerikaanse overheidsbedrijf US Postal. In die sponsoringovereenkomst stond dat Armstrong geen doping zou gebruiken.

In mei 2010 beschuldigde ex-ploegmaat Floyd Landis Armstrong een eerste keer openlijk van dopinggebruik. In 2012 onthulde het Amerikaanse antidopingagentschap dat Armstrong en zijn toenmalige Belgische ploegleider Johan Bruyneel een systeem van georganiseerde doping installeerden binnen de US Postal-ploeg. In november 2012 gaf Armstrong in de tv-show van Oprah Winfrey openlijk toe dat hij doping had gebruikt.



Na die publieke bekentenis besliste de Amerikaanse overheid mee te stappen in een proces tegen Armstrong, dat eerst door Landis was aangespannen. De voorbije jaren stelde Armstrong alles in het werk om zo'n rechtszaak te vermijden. Of het tot een rechtszaak komt, is door de bevoegde rechters nog niet bevestigd. Maar nu zegt Armstrong zelf dat een rechtszaak er komt in mei.