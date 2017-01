Ex-manager beschuldigt Thomas Dekker van afpersing: "Ik word afgeschilderd als als een crimineel"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 08u17 Bron: Belga

© anp.

De Nederlandse ex-profwielrenner Thomas Dekker wordt door zijn voormalige manager Jacques Hanegraaf beschuldigd van afpersing. Dekker dreigde Hanegraaf publiekelijk zwart te maken als deze niet zou stoppen om openstaande schulden terug te eisen. In de biografie over Dekker die later gepubliceerd werd, werd de manager inderdaad beschuldigd van actieve hulp bij dopinggebruik, staat in De Telegraaf.

© anp. De 32-jarige Dekker, ex-winnaar van Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië, beweert in zijn bestseller "Mijn Gevecht" dat Hanegraaf degene was die hem in contact bracht met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes in Madrid. Deze arts werd later gearresteerd en werd ervan beschuldigd de spil te zijn geweest in het omvangrijke dopingschandaal.



Veel geld tegoed

"Ik word in het boek neergezet als een crimineel, terwijl ik Fuentes nog nooit van m'n leven heb ontmoet", vertelt Hanegraaf, zelf ook ex-wielrenner. Hij zegt nog tienduizenden euro's van Dekker tegoed te hebben.

