"Antidopinglab ontmaskert 30 klanten van Fuentes, namen binnenkort bekend"

© ap.

Het antidopinglaboratorium van Lausanne heeft 30 sporters ontmaskerd die gebruik hebben gemaakt van dopingpraktijken van de Spaanse arts Eufemiano Fuentes. De Spaanse krant El País meldt vandaag dat de namen - waaronder die van 20 wielrenners - de komende weken openbaar gemaakt zullen worden.

De zogenoemde bloedzakken die in beslag werden genomen bij de dopingarts, zouden aanvankelijk worden vernietigd. De Internationale Wielerunie (UCI), de Spaanse wielerbond (RFEC), het Wereldantidopingagentschap (WADA) en het Italiaans Olympisch Comité (CONI) tekenden echter met succes beroep aan tegen die beslissing.



Het laboratorium van Lausanne gebruikte DNA van verdachte sporters om achter de namen te komen die horen bij de bloedmonsters. Omdat de overtredingen verjaard zijn, is het niet duidelijk of er nog consequenties volgen voor de betrapte sporters.