"Een schandaal groter dan de zaak-Festina": UCI beschuldigd van toedekken mechanische fraude

"Een schandaal groter dan de zaak Festina." Dat is wat de Hongaar Istvan Varjas (45) belooft, wanneer in januari een niet nader genoemde Amerikaanse tv-zender een documentaire brengt over mechanische fraude aan de top van het internationale wielrennen. Bij de UCI reageren ze meer benieuwd dan bezorgd.

Misschien ligt het aan zijn reputatie. Istvan Varjas staat bekend als een fantast. Maar dan was Varjas in 1998 ook weer de uitvinder van de elektrische motor waarmee een fiets kan worden aangedreven. Ook een koersfiets. En dus weten ze bij de internationale wielerunie UCI niet goed waar ze zich aan kunnen verwachten.



Afgelopen zaterdag kondigde Istvan Varjas in de Franse krant Le Monde aan dat in januari volgend jaar een Amerikaanse documentaire het doek zal lichten over mechanische fraude in het profwielrennen. Na uitzending daarvan zegt Varjas alles te zullen vertellen wat hij weet over mechanische fraude in het profwielrennen. Hij belooft een nieuw schandaal, groter dan de Festina-affaire die in 1998 het wielrennen op zijn kop zette. Een niet nader genoemd topteam en een niet nader genoemde ex-kampioen worden gelinkt aan mechanische fraude. Die fraude zou tot vandaag doorgaan, met medeweten van de UCI. Varjas: "Als je mij vraagt wie gebruik maakt van die motoren, dan zeg ik: vraag het aan de UCI. Zij weten het." Lees ook

Varjas: "Als je mij vraagt wie gebruik maakt van die motoren, dan zeg ik: vraag het aan de UCI. Zij weten het." © photo news.

Benieuwd

Bij de UCI zijn ze niet meteen bezorgd, wel benieuwd. Vergeefs proberen ze nu in Aigle om erachter te komen welke Amerikaanse zender welke documentaire gaat uitzenden. Maar heel veel moeite zullen ze daar niet meer voor doen. Vrijdagavond begint de kerstvakantie. Dan gaan de Zwitserse UCI-kantoren twee weken dicht. Bij de UCI - hier ziet u voorzitter Brian Cookson - zijn ze niet meteen bezorgd, wel benieuwd. Vergeefs proberen ze nu in Aigle om erachter te komen welke Amerikaanse zender welke documentaire gaat uitzenden © afp.

Magnetische strips

Varjas is geen onbekende voor de UCI. In 2010 werd de Hongaar uitgenodigd in Aigle voor een demonstratie van zijn fiets met verborgen motor. Toenmalig technisch directeur Philippe Chevalier oordeelde dat het systeem te zwaar was en te veel lawaai maakte om in het profwielrennen te worden gebruikt. Wel zocht de wielerunie naar een manier om de fraude te ontdekken. Bij de start van de Tour in 2010 in Rotterdam werden alle fietsen onder de RX-scan gezet.



Zes jaar later zijn de motoren kleiner en de batterijen krachtiger geworden. Een elektrische motor kan nu worden aangedreven met een batterij niet groter dan die van een smartphone. Ze heeft een autonomie van een uur. Nog geavanceerder is een systeem van magnetische strips die in de velgen worden ingebouwd. Peperduur wel, wie zo'n wiel wil kopen moet 50.000 euro betalen. Dit jaar testte de UCI in totaal 9.830 fietsen. 3.773 controles gebeurden in de Tour de France, 1.372 controles vonden plaats bij het WK in Qatar. Alle controles, aldus de UCI, gaven een negatief resultaat. © afp.