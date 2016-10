Wiggins blijft in oog van de storm: "Hij miste drie maanden voor Rio dopingtest'

Door: redactie

15/10/16 - 10u00

© getty.

Bradley Wiggins heeft drie maanden voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een dopingtest gemist. Dat meldt de Engelse krant 'Daily Mail'. Het is volgens het dagblad in kwestie al de derde keer dat de Engelse oud-Tourwinnaar, die in augustus goud won op de ploegenachtervolging, een dopingtest heeft gemist. Dat gebeurde ook al in 2005 en 2009.