"Wiggins zware astma? Voor zo iemand hebben ze de Paralympics uitgevonden"

Bradley Wiggins krijgt de wind van voren van de Duitse spurters Marcel Kittel en André Greipel. © photo news.

Bradley Wiggins blijft ook op het WK in Qatar de gemoederen beroeren. De Duitse spurters Marcel Kittel en André Greipel uiten scherpe kritiek op het feit dat de Britse Tourwinnaar in het verleden geregeld gebruik maakte van TUE's, de toestemming om aan een sporter verboden producten toe te dienen om therapeutische redenen.

Om zijn astmaprobleem te behandelen kreeg Wiggins vlak voor de start van de Tour 2011 de corticosteroïde triamcinoline ingespoten. Dat gebeurde opnieuw voor de Tour van 2012 en de Giro van 2013.



"Wie zware astma heeft, heeft in een prestatiesport niets te zoeken", fulmineert Kittel. "Voor zo iemand hebben ze de Paralympics in het leven geroepen. Daar krijgen mensen met één been de kans om zich met anderen te meten."



André Greipel sluit zich aan bij het standpunt van zijn Duitse ploegmaat. "Wanneer je ziek bent, doe je niet aan wielrennen", zegt de spurter. "Om die reden zijn we lid geworden van de MPCC (Beweging voor een Geloofwaardig Wielrennen, red.). Nu weten we ook waarom Sky daar niet toe behoorde."



Enkele weken geleden maakte de hackerssite Fancy Bears de TUE's van Bradley Wiggins wereldkundig. De winnaar van de Tour 2012 beweert dat hij geen voordeel heeft gehaald uit zijn medische uitzonderingsmaatregelen. Vorige week kwam de Brit nog meer onder vuur te liggen na een artikel in de Daily Mail. De Britse krant pakte toen uit met het nieuws dat het Britse anti-dopingagentschap ()UKAD een onderzoek had geopend naar een mysterieus pakketje dat aan Wiggins zou zijn bezorgd, de dag dat hij het Critérium du Dauphiné 2011 won.