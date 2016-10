Armstrong lacht gebruik van mechanische doping weg: "Niemand wist in 1999 dat je een motor in een fiets kon steken"

Door: Mike De Beck

Lance Armstrong werd al aan de schandpaal genageld voor veelvuldig dopinggebruik en in een interview op de Ierse radio werd de man wiens zeven zeges in de Tour de France al werden geschrapt nu ook geconfronteerd met het gebruik van mechanische doping. "Natuurlijk heb ik dat nooit gebruikt", wist de Amerikaan te vertellen.

De radiojournalist Ger Gilroy had Armstrong aan de lijn nadat zijn voormalige dokter Michele Ferrari vertelde dat het "vroeg of laat" wel duidelijk zal worden hoe een elektrische motor in een fiets geïntegreerd kan worden. "Natuurlijk heb ik dat niet gebruikt", vertelde Armstrong. "Ben je nu echt een 'rookie'? In 1999 wist niemand dat je een motor in een fiets kon steken. Ben je niet helemaal goed bij je hoofd?", richtte hij zich tot de journalist.



De Amerikaan bekende dan wel zijn gebruik van EPO, testosteron, bloedtransfusies en allerlei andere methodes, hij werd nooit in verband gebracht met mechanische doping. "Ik weet dat het nu een gespreksonderwerp is en ik weet ook dat er een renster betrapt is geweest met een motor in haar fiets. Maar, ben je gek?", doelde Armstrong nog even op Femke Van den Driessche. In de fiets van de veldrijdster werd in de winter vorig jaar een motortje ontdekt waarop ze uiteindelijk ook haar fiets aan de haak hing.