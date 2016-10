"Britse anti-dopingautoriteit doet onderzoek naar Wiggins"

Door: redactie

7/10/16 - 07u20 Bron: AD.nl

© getty.

De Britse anti-dopingautoriteit UKAD is een onderzoek gestart naar Sir Bradley Wiggins en Team Sky. Aanleiding is een medisch pakket dat voor de Tour de France van 2011 werd bezorgd. Dat meldt Daily Mail.

© anp.

UKAD bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan naar 'een beschuldiging van wangedrag in de wielersport', maar dat vanwege de integriteit van het onderzoek er verder geen commentaar zal worden gegeven. Wellicht worden Wiggins en sir Dave Brailsford, racedirecteur van Team Sky, nog verhoord.



De medicatie zou op 12 juni op verzoek van Team Sky in het Franse La Toussuire zijn bezorgd. Brailsford zei eerder dat Wiggins op 12 juni na de Dauphiné Libéré teamarts Richard Freeman niet kan hebben ontmoet omdat de teambus zonder de Tourwinnaar, die onder meer een dopingcontrole moest ondergaan, was vertrokken. Wiggins zou echter op een video staan waarin hij na de koers bij de teambus staat.



Wiggins staat al een tijdje onder vuur sinds Russische hackers de medische gegevens van de Brit en andere topsporters hebben geopenbaard. Zij braken in het computersysteem van antidopingagentschap WADA in. De Britse renner gebruikte vanwege astma en allergieën triamcinolon, een spierweefselbehandeling, die normaliter verboden is. Het medische pakket van juni 2011 zou echter geen triamcinolon bevatten. Het is nog onbekend wat er wel in zat.